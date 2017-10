Cuoco, pizzaiolo e camerieri «fantasma», nei guai un ristorante del canavese

TORINO - Un'intero gruppo di sette persone tutte assunte «in nero», questo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Torino in un ristorante del canavese. I Finanzieri del Gruppo di Ivrea che hanno condotto l’attività hanno potuto constatare che quasi l’intero staff del locale lavorava senza regolare contratto, esposti in tal modo a elevati rischi in termini di sicurezza e di garanzie assistenziali.

RISTORANTE - Oltre alle gravi responsabilità inerenti l’assunzione del personale sono state riscontrate anche anomalie contabili e amministrative ora al vaglio degli inquirenti. Tutto giovanissimo il personale irregolarmente impiegato che ricopriva mansioni di cuoco, pizzaiolo e di addetto alla sala, tra di loro anche una ragazza straniera. Ora l’imprenditore rischia sanzioni fino a 20.000 euro e la sospensione dell’attività.