In manette la «banda del succhiello», svaligiate decine di case a Torino e provincia

TORINO - I carabinieri della sezione antirapina del nucleo investigativo hanno sgominato una banda di albanesi specializzata nei furti con la "tecnica del succhiello». Il gruppo è responsabile di diversi furti in ville e appartamenti in tre province piemontesi. In tre mesi, da marzo a giugno 2016, i furti contestati alla banda sono 36 nelle province di Asti, Cuneo e Torino ma i colpi potrebbero essere molti di più.

SUCCHIELLO - Sui serramenti delle finestre praticavano un foro, utilizzando per l’appunto un succhiello, un attrezzo da falegname utile a bucare i serramenti. Dopodiché utilizzavano una pinza per aprire le finestre. Quasi tutti i furti sono stati commessi di notte mentre i proprietari dormivano. In qualche occasione, le vittime si sono svegliate ma sono state minacciate di morte e sono state invitate a tornare a letto e a non chiamare le forze dell’ordine.

FURTI - In un’occasione la banda ha minacciato la figlia minorenne dei proprietari che si era svegliata dicendole: «Torna a letto se vuoi che non ti succeda niente». In un’altra occasione hanno minacciato il proprietario con un punteruolo affinché spegnesse la luce che nel frattempo aveva acceso dopo essersi svegliato, costringendolo a girarsi dalla parte opposta al fine di non poterli vedere. La banda rubava di tutto: i gioielli di famiglia, gli orologi, le collezioni di monete, le posate in argento, le fedi nuziali, le macchinette per cialde di caffè e le auto parcheggiate nei garage.