Incidente in moto: muore Salvatore Barca, proprietario del Waxy O'Connor Pub di piazza Nizza

TORINO - Salvatore Barca, 36 anni, è morto nel tardo pomeriggio di sabato schiantandosi con la sua moto, una Ducati 1098, contro un guard rail lungo i tornanti della strada statale 25 che collega Moncenisio e Bar Cenisio, in Valsusa. Il trentaseienne ha perso il controllo del mezzo a due ruote al chilometro 65 in direzione Francia. Salvatore Barca era un noto imprenditore e da tempo gestiva il Waxy O'Connor Pub di piazza Nizza 77, dopo aver aiutato e imparato il mestiere dal padre titolare del pub The Governor di corso Cosenza 66.

DINAMICA - Non è stata ancora accertata la causa che ha portato il motociclista a perdere il controllo della sua Ducati. Lo schianto, questo è certo, lo ha ucciso sul colpo. Quando sul posto sono intervenuti i soccorsi il cuore di Salvatore aveva già smesso di battere.

MOGLIE E FIGLIA - Salvatore Barca da pochi mesi, da nemmeno 5, era diventato papà di Virginia, bambina nata dalla relazione con la sua amata Tatiana con cui si era trasferito a Beinasco. Non era solo appassionato di moto, ma anche di calcio e soprattutto della Juventus tanto che le partite della squadra bianconera erano d’obbligo nel suo locale in piazza Nizza.