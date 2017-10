Cerco lavoro a Torino: Smat assume sette apprendisti, tutte le info sulla candidatura

TORINO - Ci sono ancora pochi giorni di tempo, ma non è ancora tardi per inviare il proprio curriculum alla Smat, la società che si occupa della gestione dell’acqua pubblica torinese. Il bando che ha scadenza il 15 ottobre è stato pubblicato per selezionare sette giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni (nati a partire dal 2 gennaio 1988): sei di questi sono destinati alla distribuzione rete e uno ai turni nella conduzione dell’impianto.

PIU’ LAVORATORI - Le 7 persone assunte da Smat andranno ad aggiungersi ai 36 giovani entrati a far parte dell’organico aziendale lo scorso luglio. Dal 2013 a oggi Smat ha fatto registrare un trend positivo per quanto riguarda le assunzioni passando dagli 848 dipendenti ai 945 nel 2016, grazie anche all’ampliamento del servizio in altri nuovi comuni.

A.D. DI SMAT - Paolo Romano, amministratore delegato di Smat, al bando ha aggiunto: «La scelta aziendale di avvalersi della formula del contratto di apprendistato permette di offrire ai giovani la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali e di guardare con ottimismo all’opportunità che si presenta con il nuovo bando, soprattutto in considerazione dell’elevato numero di giovani in cerca di occupazione». L’avviso di selezione è disponibile alla pagina web: www.smatorino.it/lavora-con-noi. Ricezione domande via e-mail entro il 15 ottobre.