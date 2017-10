Bocconi killer pieni di chiodi nelle strade di Torino: «Padroni di cani, fate attenzione»

TORINO - E’ allarme in zona Mirafiori: nelle ultime ore sono stati ritrovati diversi bocconi killer, con chiodi nascosti tra la carne. A segnalare la situazione allarmante e potenzialmente pericolosissima per i cani e gli animali a quattro zampe, è Alessandro Nucera, vicepresidente della Circoscrizione 2. I bocconi pieni di chiodi sono stati ritrovati in via Onorato Vigliani, all’angolo con via Monastir e su via Monastir stessa.

LA SEGNALAZIONE - Non è la prima volta che in quella zona vengono segnalati bocconi pieni di chiodi o polpette avvelenate. Per i cani, molto spesso, ingerire un oggetto affilato ha delle conseguenze terribili che possono portare alla morte. «Vengono abbandonati per strada, davanti ai portoni» è la denuncia di Camillo Casciello, la persona che si è imbattuta nei bocconi killer e ha avvisato i residenti via web. Alessandro Nucera spiega cosa bisogna fare in questi casi: «Non bisogna rimuovere nulla ed avvisare le forze di polizia che faranno le verifiche ed avvieranno i provvedimenti del caso. Nel frattempo, controllate che nessuno mangi i bocconi». L’invito pertanto è quello di avvisare più padroni di cane possibili e di segnalare alle autorità qualsiasi comportamento sospetto.