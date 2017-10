Autoarticolato caricato male, rischio ribaltamento e incidente a Nichelino

NICHELINO - Incidente nel primo pomeriggio di oggi in via XXV Aprile a Nichelino. Sulla strada che porta in tangenziale un autoarticolato di nazionalità slovena, diretto a Maribor, dopo aver caricato una serie di bancali presso il Doks Market ha rischiato di ribaltarsi. Pochi metri dopo essere salito sul cavalcavia, probabilmente a causa della sistemazione del carico errata, alcuni scatoloni contenenti flaconi di detersivo liquido sono stati sbalzati dal vano di carico rischiando di cadere sulla pista ciclabile attigua, come si vede bene nelle foto che seguono. Fortunatamente la parte laterale del mezzo pesante ha retto e il detersivo non si è versato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale che, unitamente alla Protezione Civile, ha coordinato le operazioni di scarico e messa in sicurezza dell’autoarticolato e ha chiuso temporaneamente un tratto di pista ciclabile.

L'autoarticolato dopo l'incidente (© Diario di Torino)

