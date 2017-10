Iniziano i lavori in corso Grosseto, deviate alcune linee di autobus Gtt

TORINO - Con l’inizio del cantiere per il collegamento della linea Torino-Ceres con il passante ferroviario, dal 9 ottobre Gtt ha variato il percorso di alcuni mezzi pubblici sia urbani che extraurbani. Queste sono le linee 11, la Torino-Ciriè-Germagnano e la navetta Venaria Express.

Vediamo le modifiche nel dettaglio:

Linea 11. Solo in direzione Venaria: da via Stradella deviata in via Madonna di Campagna, via Cardinal Massaia, corso Grosseto, via Lanzo, percorso normale. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti sul percorso deviato.

Linea Venaria Express. Solo in direzione Venaria: da via Orvieto angolo via Stradella prosegue per via Casteldelfino, corso Grosseto, largo Grosseto, percorso normale. Sarà effettuata la fermata numero 93 "Stradella" di corso Grosseto angolo largo Grosseto.

Linea extraurbana Torino-Ciriè-Germagnano. Solo in direzione Ciriè: da via Stradella deviata via Casteldelfino, corso Grosseto, via Stampini, percorso normale. Sarà effettuata la fermata numero 93 "Stradella" di corso Grosseto angolo largo Grosseto.