Continuano i furti delle portiere della auto, l’ultimo colpo a Grugliasco

GRUGLIASCO - Dopo Collegno, anche a Grugliasco un automobilista si è ritrovato l’auto senza una portiera. Un furto diverso dal solito, molto più grave, prontamente segnalato dal proprietario su Facebook, anche per mettere in allarme i concittadini. «Vorrei ringraziare i gentili signori che mi hanno portato via la portiera della macchina poco fa», denuncia l’uomo, «se qualcuno ha visto qualcosa chiedo gentilmente di scrivermi». Il furto è avvenuto in zona corso Fratelli Cervi e sembra stato fatto da chi conosce bene le macchine visto che i bulloni erano a terra e sarebbero stati svitati in tutta tranquillità.