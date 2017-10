Fuoco e fiamme all'ex Victoria Ivest: l'incendio spaventa Borgo Vittoria

TORINO - Fuoco, fumo e odore acre. Tardo pomeriggio di apprensione per i residenti di Borgo Vittoria a causa di un incendio divampato presso la vecchia Vittoria Ivest. Le fiamme si sono propagate su via Paolo Veronese, in due punti, mentre la colonna di fumo si è resa visibile anche a qualche chilometro di distanza dall’incendio. «Non si può respirare» è stata la reazione più comune dei residenti, «barricati» in casa per non sentire l’odore acre proveniente dal luogo dell’incendio.

L’INTERVENTO - Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme, sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. Il traffico veicolare è stato deviato per diversi minuti: un provvedimento necessario per permettere ai pompieri di spegnere l’incendio. Non è la prima volta che nella struttura vengono appiccati fuochi, probabilmente da senza tetto che scelgono quell’area per giacigli improvvisati e ripararsi dal freddo. Terminata la paura, ai residenti rimane l’amarezza per l’ennesimo episodio: «Questo quartiere è ormai abbandonato da tutti…».