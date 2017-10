Cassonetti e rifiuti sotto la lapide per i caduti dell’Heysel: «Un oltraggio»

BRUXELLES - Bidoni colmi di rifiuti e odori nauseabondi, proprio davanti alla targa che dovrebbe commemorare il caduti dell’Heysel. Succede a Bruxelles, fuori dallo stadio Re Baldovino. L’immagine è scioccante e ha immediatamente scatenato la reazione inviperita dei tifosi bianconeri, dell’associazione «Quelli di… via Filadelfia» e dell’associazione dei familiari delle vittime: «Oltraggioso, vergogna» si legge sul web.

LETTERA AL SINDACO - In men che non si dica il caso è diventato internazionale, coinvolgendo con un filo sottile Torino e altre città dell’Italia a Bruxelles. La foto con i bidoni posti sotto la targa è infatti arrivata sino al sindaco della capitale belga grazie all’iniziativa di Alberto Cirio, eurodeputato. La lapide è stata inaugurata 12 anni fa, nel 2005: ogni 29 maggio, tifosi bianconeri e autorità locali danno luogo a cerimonie di commemorazione. Quando le cerimonie finiscono però, il rispetto per i caduti viene meno e le corone di fiori lasciano spazio a cassonetti colmi di rifiuti. Non è la prima volta che accade una cosa simile, anzi: pare siano solo aumentati i bidoni.

LA REAZIONE - Un episodio inaccettabile, come espresso da Domenico Laudadio, la persona che gestisce il Museo Virtuale multimediale Sala Memoria Heysel che, ai microfoni di TuttoJuve, spiega: «A Bruxelles pensano davvero che il cemento possa aver nascosto il sangue innocente del 29.05.1985 ristrutturando quel vecchio catino fatiscente dell’Heysel nel quale 39 cittadini della comunità europea (32 italiani, 4 belgi, 2 francesi, 1 irlandese) persero la vita per mano degli hooligans inglesi ed a causa d’imperdonabile miopia organizzativa dell’Uefa e delle omissioni nella gestione dell’ordine pubblico dei belgi. Lo pensano a tal punto che sono passati addirittura dal cemento all’immondizia in un luogo dove, transennato, andrebbero posati soltanto fiori».