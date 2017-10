Guerra ai veicoli diesel: pronto il semaforo antismog, «ferme» 100.000 auto?

TORINO - Il semaforo arancione è un segnale d’allarme importante, quello rosso ha il potere di mandare in tilt 100.000 veicoli circa a Torino. Non stiamo parlando di un normale incrocio regolato da semaforo, ma dal nuovo semaforo antismog che entrerà in vigore a partire da mercoledì 1° novembre: una vera e propria «arma» per combattere l’emergenza inquinamento, capace di fermare migliaia di veicoli diesel a Torino.

IL SEMAFORO - Lo scorso anno i continui sforamenti di Pm10 avevano bloccato più volte i veicoli più inquinanti, i diesel Euro 3 ed Euro 4. Quest’anno, grazie al protocollo del Bacino Padano firmato dalla Regione Piemonte insieme a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, le misure saranno ancora più drastiche. Il semaforo funzionerà in questa maniera:

- verde, nessun sforamento Pm10: nessun tipo di limitazione.

- arancione, 4 giorni di sforamento Pm10: stop ai diesel Euro 3 ed Euro 4 dalle 8:30 alle 18:30 e dei veicoli commerciali diesel Euro 3 dalle 8:30 alle 12:30.

- rosso, 10 giorni di sforamento Pm10: stop dalle 8:30 alle 18:30 non solo per i veicoli privati diesel Euro 4, ma anche i veicoli commerciali diesel Euro 3 ed Euro 4 dalle 8:30 alle 12:30.

Alcuni comuni inoltre stanno valutando l’introduzione del semaforo viola, attivo dopo 20 giorni di sforamento.

LE PROSSIME MISURE - Per i veicoli diesel di Torino si preannuncia un inverno durissimo, ma i cambiamenti erano stati annunciati da tempo. Il Comune comunicherà i dati ogni giorno, proprio per evitare che la situazione meteo stravolga il senso delle misure antismog. I veicoli che dovranno seguire il protocollo con attenzione sono circa 100.000 di cui 35.000 diesel Euro 3 e 65.000 diesel Euro 4. Se le misure attuali spaventano gli automobilisti, gli anni venturi si prospettano ancora più difficili: nel 2018, i diesel Euro 3 non potranno circolare dalle 08:30 alle 18:30 nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, mentre nel 2020 il divieto riguarderà anche i diesel Euro 4 e nel 2025 i diesel Euro 5. Insomma, scontro totale per vincere la battaglia dell’ambiente.