Blitz ai giardini Madre Teresa di Calcutta: trovate marijuana e 300 pastiglie di Tramadol

TORINO - Continua senza sosta la lotta allo spaccio e allo smercio di droghe nelle zone più delicate di Torino: nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno eseguito un controllo straordinario nell’area dei Giardini Madre Teresa di Calcutta, tra corso Vercelli e corso Emilia. Al controllo hanno anche preso parte gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine e unità cinofile: durante il blitz, sono state denunciate tre persone. Un 20enne straniero è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, mentre altri due giovani stranieri sono stati trovati in possesso di circa 300 compresse di Tramadol, un medicinale oppiaceo di sintesi non in vendita libera.