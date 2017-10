Un «appendino» per ogni problema, l'iniziativa per denunciare le assenze dalla sindaca

TORINO - Un'iniziativa molto particolare lanciata dal capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano. Il punto è questo: Appendino, intesa come Sindaca, si vede poco o nulla in giro la città, «specialmente in quelle periferie tanto coccolate in fase di campagna elettorale» spiega Magliano che, per questo motivo, ha deciso di segnalare con una gruccia, "appendino", alcuni luoghi della città che presentano particolari criticità.

APPENDINO - Il primo "appendino" è stato collocato qualche giorno fa in Spina Reale, proprio davanti alla sede della Circoscrizione 5, per denunciare i tanti problemi del quartiere. Il tutto è stato documentato con un video in diretta in cui compaiono Manuela Morfino (Capogruppo dei Moderati in Circoscrizione) e Alberto Masera (Coordinatore III Commissione). «Farò la stessa cosa in occasione dei miei prossimi sopralluoghi: lascerò una gruccia ogni qualvolta sarà evidente il disinteresse dell'Amministrazione per un'area verde, per una strada, per un borgo o per un quartiere».