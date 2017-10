Svelato il giallo degli aghi sparati sui passanti, fermati quattro giovanissimi

TORINO - La Squadra Mobile di Torino ha identificato e denunciato i quattro giovani che nella sera del 25 settembre hanno ferito alcuni passanti sparandogli contro dei grossi aghi. I giovani sono accusati di avere ferito cinque persone, un delle quali alla nuca. I racconti delle vittime sono molto simili tra loro: un dolore improvviso al braccio o al polpaccio e l’incredulità di trovarsi un ago conficcato nella pelle. Pare che i colpiti fossero stati scelti a caso tra le persone incrociate nella zona tra piazza Rivoli e corso Lecce mentre si trovavano in auto. Nessuno di questi ha riportato infezioni.

AGHI - A casa dei giovani, gli investigatori della Questura di Torino hanno sequestrato alcuni dardi e delle sagome di cartone che probabilmente utilizzavano per allenarsi. Tra le vittime, a quanto si apprende, c'è anche un medico che si occupa di agopuntura. Inizialmente si è pensato che gli aghi sparati fossero medici, di quelli usati per le iniezioni peridurali, dettaglio categoricamente escluso in seguito. La bravata dei quattro è avvenuta a bordo di una Toyota Yaris e di un Porsche Cayenne.