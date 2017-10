In Borgo Campidoglio spuntano le «multe morali» sui parabrezza delle automobili

TORINO - «Bell’esempio, e io dove passo? Questa è una multa morale. Lei ha parcheggiato in uno spazio riservato ai pedoni». Hanno deciso di insegnare così l’educazione civica nel Borgo Campidoglio dove i bambini di quattro classi della quarta elementare Manzoni si sono trasformati in agenti di polizia municipale per sanzionare «moralmente» gli automobilisti indisciplinati che non rispettano il divieto di transito e di sosta che in questi giorni vale come sperimentazione per una pedonalizzazione che i residenti non vogliono. A organizzare questo laboratorio scolastico, che si svolge la mattina nell’orario in cui i bambini hanno lezione, è il Laboratorio Campidoglio, un progetto della Città di Torino che, con il progetto europeo Life Living Streets, punta a incentivare l’uso dello spazio pubblico nel quartiere Campidoglio di Torino, sede del primo Living Lab cittadino.

CON LA POLIZIA MUNICIPALE - Il laboratorio di educazione civica si svolge in quattro giorni differenti. Il primo, ieri, ha interessato quattro bambini, il secondo invece sei bambini che, per l’occasione, sono stati raggiunti da veri agenti di polizia municipale che hanno spiegato loro la viabilità del Borgo Campidoglio. Tra i «compiti» dei bambini quello di spiegare agli automobilisti che questa settimana in alcune strade non si può accedere e non si può sostare durante il resto dell’anno. L’iniziativa potrebbe essere ripetuta in caso di nuove sperimentazioni.

MULTE VERE - Alle multe finte dei bambini si sono aggiunte anche quelle vere della polizia municipale. Da tempo il Borgo vive momenti di tensione con l'amministrazione per le sanzioni inflitte regolarmente a fronte di una mancanza di parcheggi più volte manifestata. Per il momento non c'è una soluzione al problema, anche se in futuro potrebbero arrivare le strisce blu in zona e una sorta di convenzione con l'ospedale Maria Vittoria.

Multa Morale in Borgo Campidoglio (© Diario di Torino)

Cartello di divieto (© Diario di Torino)