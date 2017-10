Car2Go ed Enjoy rinnovano per tre anni, in città 750 auto in free floating

TORINO - Anche per i prossimi tre anni in giro per la città vedremo circolare le auto in condivisione Car2Go ed Enjoy. Le due società hanno entrambe assicurato l’operatività della propria flotta (complessivamente oltre 750 veicoli) in un’area superiore a quella richiesta dal bando. Si parla di «free floating», cioè senza stazioni fisse di prelievo e deposito del mezzo. Lo scorso aprile è scaduto il primo contratto con Enjoy e Car2Go ma c’è stata una proroga fino a fine ottobre: il nuovo servizio partirà dal primo novembre e, come detto, durerà tre anni.