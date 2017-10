«Diploma di grande coraggio», niente stress per i piccoli pazienti del Regina Margherita

TORINO - La risonanza magnetica all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino è diventata davvero molto speciale. Con l'intenzione di alleviare lo stress dei piccoli pazienti è stato decorato il tunnel come fosse una navicella spaziale all'interno di un bosco incantato con disegni di alberi, animali e paesaggi di montagna. Il tutto, hanno spiegato i sanitari, al fine di ridurre la tensione nervosa ed eliminare paure e angosce.

BAMBINI - Il bambino potrà anche vedere la televisione con i suoi cartoni animati preferiti e, al termine dell'esame, riceverà un 'Diploma di grande coraggio' firmato da un dottore e un'infermiera. Si tratta del tassello importante di un percorso più ampio che parte dalla sala d'attesa allestita con pupazzi e disegni accattivanti che immergono i piccoli pazienti in una dimensione di gioco. «E' un'opera che non ha eguali in Italia», osserva Luciana Accornero, presidente della Fondazione Forma che, con il raduno dei Babbi Natale nel 2016, ha raccolto la cifra necessaria, attorno ai 10-15mila euro, per decorare il tunnel.