Acqua marrone dai rubinetti delle case di Nichelino: «Noi ora come cuciniamo?»

TORINO - Acqua marrone e disgustosa è apparsa fin dal pomeriggio di ieri, mercoledì 11 ottobre, in oltre metà delle case di Nichelino. Il motivo? Pare che il disguido sia riconducibile a un gusto alle tubature dell'acqua avvenuto in via Verna. Il problema è apparso fin da subito molto serio e ha coinvolto una grande fetta di popolazione: si parla di circa il 60% delle abitazioni per un totale di approssimativo di 30mila persone.

ACQUA - «A causa dell'improvvisa rottura di una conduttura dell'acqua potabile, avvenuta verso le 16.30, in città manca l'acqua in diverse zone. I tecnici sono al lavoro e, se non subentreranno ulteriori imprevisti, il guasto verrà riparato in poco più di un'ora» avevano annunciato dal Comune di Nichelino, rimasto anch'esso senz'acqua, così come il Comando della polizia municipale. Il guasto riguardava una tubatura strutturale che trasporta dall'acquedotto alla città perciò l'intervento dei tecnici SMAT è stato particolarmente delicato. Sebbene il problema sia stato risolto tuttavia, nella mattina di oggi, giovedì 12 ottobre, alcuni residenti denunciano ancora la presenza di acqua marrone che fuoriesce dai rubinetti di casa.