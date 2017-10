Meteo: «stop» al freddo, si alzano le temperature a Torino e provincia

TORINO - Comincia da domani, venerdì 13 ottobre, la fase più calda di questo Ottobre dalle temperature miti. Le massime arriveranno fino a 25-26 gradi in Piemonte. Dopo la lieve flessione di oggi, con qualche nuvola, il rinforzo dell'anticiclone determinerà, spiegano i tecnici dell'Arpa, «temperature al di sopra del periodo, in particolare nei valori massimi e ancora più marcatamente in quota».

TEMPERATURE - A 2.000 metri le massime arriveranno a 14 gradi, mentre lo zero termico salirà a 3.700 metri sulle vette alpine occidentali, a 3.800-3.900 altrove. sI Segnala poi un po' di foschia in pianura e venti deboli. Il quadro meteorologico non dovrebbe cambiare all'inizio della prossima settimana: solo dopo il 20, prevede 3bmeteo.com, una perturbazione atlantica cercherà di scalfire la robusta area anticiclonica, ma al momento gli effetti previsti saranno limitati.