Due arresti e otto fermati in un controllo straordinario di polizia a San Salvario

TORINO - Controllo straordinario del quartiere San Salvario da parte della polizia di Stato del Commissariato Barriera Nizza e del Reparto Prevenzione Crimine. Due arresti, otto persone accompagnate all’Ufficio Immigrazione e diverse dosi di stupefacente sequestrate è il bilancio dell’attività che ha riguardato particolarmente via Nizza, all’altezza della Stazione Porta Nuova, e via Berthollet. Proprio qui, sono state identificate 15 persone di nazionalità straniera: sette di loro sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per accertamenti sull’identità personale e sulla posizione sul territorio nazionale. Per due stranieri persone è scattata l’espulsione.

Nello stesso contesto è stato tratto in arresto un quarantacinquenne proveniente dal Guinea Bissau: l’uomo è stato visto cedere a due cittadini stranieri altrettante dosi di stupefacente, sputate dalla bocca, dietro la cessione di denaro. All’atto del fermo per la contestazione del reato, gli agenti lo hanno visto deglutire qualcosa: accertamenti ospedalieri hanno accertato trattarsi di 7 ovuli. Il pusher non è riuscito, comunque, a disfarsi di altre 8 dosi di cocaina ed eroina, che gli sono state sequestrate e gli sono valse anche l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

E’ stato, inoltre, identificato e rintracciato, nell’ambito dello stesso controllo, un cittadino ivoriano di 45 anni colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. L’uomo deve scontare una pena di 6 mesi di reclusione per falsità materiale commessa dal privato.

Infine, a seguito dell’identificazione degli avventori presenti all’interno del «Black&White» di via Nizza 3, è stato accompagnato in Questura, per la verifica della sulla sua posizione sul territorio nazionale, un cittadino egiziano di 25 anni. Al termine degli accertamenti anche per il venticinquenne egiziano è scattata l’espulsione.