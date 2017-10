Torino e Madrid sempre più vicine, Iberia: «Aumentano i voli nel 2018»

TORINO - La città della Mole e la capitale spagnola si avvicinano, a darne il felice annuncio è la compagnia aerea Iberia. I voli settimanali saliranno da 9 a 10 durante tutta la stagione invernale e aumenteranno ancora in previsione delle vacanze estive 2018, passando da 12 a 15. Piccoli passi avanti ma molto significativi se si pensa che Madrid è uno degli scali preferiti da Iberia per raggiungere il resto della penisola Iberica e le coste del Sud America.

MADRID - Tutti i voli aggiuntivi sono operati da Canadair di Air Nostrum che ha collegato, nella passata stagione, Torino con Minorca e Palma de Mallorca per conto di Settemari. Sulla stessa rotta viaggia anche Blueair, che ha confermato 4 voli settimanali per la stagione invernale e 3 per l'estiva.