Caos in tangenziale Sud, 11 auto colpite dalla gomma esplosa di un tir

TORINO - Erano circa le 21.30 di ieri, giovedì 12 ottobre, quando la gomma di un camion è esplosa all'altezza dello svincolo di La Loggia, colpendo undici macchine che provenivano in direzione Milano. Gli incidenti sono avvenuti nella prima corsia della tangenziale e gli automobilisti sono stati costretti a fermarsi nella prima area di servizio disponibile per valutare l'entità dei danni. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma ci sono volute ore per ripulire la carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia stradale e gli uomini di Ativa.