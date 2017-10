Carro attrezzi sfreccia ai 100 km/h su corso Francia: patente ritirata e maxi multa

TORINO - Quando lo hanno fermato su corso Francia, poco prima di mezzanotte, il contachilometri segnava una velocità decisamente elevata: 100 chilometri all’ora. E’ per questo motivo che nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, uno spregiudicato conducente di un carro attrezzi è stato bloccato e multato dagli agenti della polizia municipale. Il comportamento scorretto, oltre che una multa da 1000 euro, è costato all’uomo la perdita di tutti i punti rimasti nella patente. Ora, per tornare a guidare, dovrà nuovamente risostenere gli esami di guida.

I CONTROLLI - I controlli, diversi in tutta la città, sono stati eseguiti dagli agenti del Nucleo Rimozioni e Sequestri della polizia municipale. Durante il servizio notturno, sono state accertate 5 omesse revisioni, 3 utilizzi di telefonino alla guida e 3 mancati uso di cinture di sicurezza. Un motoveicolo è stato fermato, così come un altro carro attrezzi, sanzionato per sovraccarico.