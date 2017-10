Il Cup lascia il San Giovanni Bosco, da lunedì 16 ottobre si trasferisce in via Montanaro

TORINO - Da lunedì prossimo, il 16 settembre, Il Cup (Centro Unico Prenotazione, si sposta dall’ospedale San Giovanni Bosco al Poliambulatorio di via Montanaro 60. Una scelta, fanno sapere dall’Asl To 2, che avvantaggia l’utenza in termini di migliore organizzazione e logistica: ci sarà una nuova area dedicata, più ampia e confortevole, dotata di 3 postazioni aggiuntive, per un totale di 7 sportelli disponibili, con apposita sala d’attesa antistante. Con il trasferimento del Cup oltre alle prenotazioni in via Montanaro saranno effettuate anche le operazioni di scelta e revoca e le esenzioni per patologia e reddito, un’attività che non era possibile al San Giovanni Bosco.

ORARI - L’orario di apertura del Poliambulatorio va dalle 8 alle 15 dal lunedì al venerdì (ultimo numero erogato alle 14.30). Le prenotazioni possono essere effettuate anche presso le altre sedi Cup Asl delle Circoscrizioni 4, 5, 6 e 7, sempre con orario dalle ore 8 alle 15 (ultimo numero ore 14.30). I Poliambulatori sono in via Pacchiotti 4, in via del Ridotto 3/9, in corso Toscana 108 e in lungo Dora Savona 24. Oltre che in queste sedi sono sempre a disposizione le farmacie cittadine dei distretti di Torino Nord che già aderiscono al servizio (elenco aggiornato sul portale www.aslto2.piemonte.it). Infine le prenotazioni sono effettuabili da Sovracup telefonando al numero verde 840705007 e da numero fisso e 0115160666 da cellulare, in orario 8,30-16,30.