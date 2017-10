Notte di paura in piazza Santa Giulia, maxi rissa tra ultras devasta un dehors

TORINO - Era circa l'una di notte quando i residenti di piazza Santa Giulia e zone limitrofe hanno iniziato a sentire delle urla e si sono affacciati ai balconi per vedere cosa stesse succedendo. Davanti ai loro occhi una maxi rissa senza esclusione di colpi con bottiglie rotte, sedie e tavolini dei dehors. Immadiata la chiamata alle forze dell'ordine che, una volta arrivate sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare i danni della scazzottata avvenuta poco prima.

RISSA - Stando alle prime testimonianze raccolte dalla polizia, pare che si sia trattato di uno screzio tra due tifoserie avversarie, dal momento che chi ha assistito alla scena ha raccontato di aver ascoltato numerosi cori da stadio. A scendere in campo per darsele di santa ragione sarebbero stati in totale una trentina di uomini, al momento non ancora identificati. A fare le spese delle differenze di vedute tra i due schieramenti è stato uno dei locali della piazza, che ha riportato diversi danni al dehors.