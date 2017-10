«Voglio fare la modella», centinaia di ragazze in coda davanti all'OVS di via Roma

TORINO - Belle, giovani e con il sogno nel cassetto di diventare modelle. Ecco cosa ha spinto migliaia di ragazze ieri pomeriggio, venerdì 13 ottobre, a mettersi in fila davanti a un noto negozio di abbigliamento del centro per partecipare al casting di Marie Claire. Chi si è trovato per caso a passeggiare nei pressi di via Roma ieri pomeriggio sarà rimasto piacevolmente colpito nel vedere tanta bellezza così concentrata e si sarà chiesto cosa stessero aspettando le giovanissime in coda. Ecco spiegato: OVS ha promosso un casting per aspiranti modelle e le fortunate e bellissime vincitrici realizzeranno il loro sogno di comparire sulla rivista di moda Marie Clare.

MODELLE - Sono arrivate da tutta Italia, accompagnate da genitori, fidanzati e amiche con l'unico e chiaro obiettivo di surclassare le altre concorrenti con la loro bellezza e il loro portamento. «È un mondo competitivo. Ci sono tante ragazze e sono tutte molto belle. Però noi ci proviamo lo stesso», dicono Benedetta e Nada, appena maggiorenni e da sempre con la passione per la moda. «Per fare la modella bisogna avere un viso espressivo, che trasmetta qualcosa e che ti distingua dalle altre» spiegano le due aspiranti Kate Moss. Più realistici e scettici invece appaiono i genitori costretti in coda da ore: «È un'avventura. Un'esperienza. Ma le priorità sono altre». E infine ci sono i fidanzati, un po' orgogliosi e un po' gelosi delle bellissime: «Sarei contento se prendessero la mia ragazza, anche se ci sarebbe anche un pizzico di gelosia...».