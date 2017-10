Cocaina in piazza Montanaro, in manette 3 giovanissimi pusher senegalesi

TORINO - Tre cittadini senegalesi arrestati e uno espulso: questo il bilancio del controllo straordinario del territorio effettuato dagli agenti del commissariato Barriera Milano giovedì 12 ottobre. Gli agenti stavano monitorando la situazione nei pressi di piazza Montanaro quando si sono imbattuti nei tre giovanissimi senegalesi e li hanno fermati per un controllo.

COCAINA - Due di essi hanno cercato inutilmente di spacciarsi per minorenni, ma si è scoperto in seguito che tutti avevano un'età compresa tra i 18 e 25 anni. Ai tre giovanissimi è stata rinvenuta e sequestrata della cocaina già pronta in dosi per essere spacciata e 1055 euro contanti. Un quarto cittadino, anche lui senegalese, è stato invece accompagnato presso l’ufficio immigrazione per accertamenti sull’identità personale. Al termine del controllo è emerso che questo era già stato espulso dal territorio nazionale.