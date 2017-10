Tir sbanda e perde il controllo sulla Torino-Pinerolo, autista grave al CTO

TORINO - Sono gravi le condizioni di un camionista di 61 anni sbalzato fuori dall'abitacolo del suo tir oggi, sabato 14 ottobre, poco dopo le 13. Pare che, dopo aver sbandato per diverse volte senza motivo apparente, il camion si sia schiantato contro il guard-rail sulla bretella di accesso alla tangenziale Torino-Pinerolo, tra Gerbole e Candiolo.

CTO - L'uomo è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale CTO, con codice rosso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Torino e Pinerolo e i tecnici Ativa. Nella zona dell'incidente le corsie di sorpasso, in entrambe le direzioni, sono state chiuse per consentire il lavoro delle forze dell'ordine.



+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++