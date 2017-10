Anziani legati alle sedie a rotelle in un ospizio torinese, scatta la denuncia per 4 persone

TORINO - Davvero incredibile quello che si sono trovati davanti agli occhi gli uomini deli NAS durante un blitz nella casa di riposo di via Spalato, a pochi passi dal centro della città. La "soffiata" pare sia arrivata proprio dall'interno del centro di cura: un operatore ha rotto il silenzio e ha chiamato i militari che hanno trovato gli anziani legati alle loro sedie a rotelle.

DENUNCIA - La procura ha aperto un fascicolo ed è scattata immediatamente la denuncia per maltrattamenti nei confronti di quattro persone, tra cui la direttrice sanitaria del centro. La Rsa di via Spalato può ospitare circa ottanta persone e pare che, al momento del blitz, molte di queste siano state trovate dai NAS legate con lacci e cinture per impedirne i movimenti. Si precisa che tale misura può essere operata dai sanitari, se autorizzata e necessaria, nell'interesse del paziente. Sta ora agli investigatori stabilire se, e in che misura, fosse necessario applicare misure di questo tipo.