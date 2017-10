Dopo l’omicidio in via Di Nanni la sindaca ascolta i cittadini: «Sì alle telecamere»

TORINO - Nel giro di poche settimane prima un uomo è stato sgozzato per un debito di cinque euro, poi il titolare di un locale aggredito e ferito con alcuni cocci di bottiglia. Una mancanza di sicurezza, quella nella parte pedonale di via Di Nanni, tanto viva di giorno con il mercato quanto pericolosa di notte, di cui ha parlato anche la sindaca Chiara Appendino con i residenti della Circoscrizione 3. Un incontro in cui sono state fatte richieste precise a cui la prima cittadina ha risposto in pochi giorni: «Vi Di Nanni avrà il suo sistema di video sorveglianza».

NO IN VIA DE SANTIS - Da progetto AxTO inizialmente era previsto che le telecamere di sorveglianza fossero installate in via De Sanctis. Alla luce delle due aggressioni (una mortale) c’è stato un cambio di necessità: «I residenti e chi vive la zona», ha spiegato Appendino, «ritengono sia più utile in via Di Nanni. Lì c’è una situazione difficile che spesso ha sollevato problemi sul fronte della sicurezza». Sul banco degli imputati ci sarebbe una pedonalizzazione che manca di una «progettualità ad ampio raggio che coinvolga e interessi i residenti». «Questo è un esempio abbastanza evidente di come per fare una pedonalizzazione», evidenzia la sindaca, «non basti chiudere una strada come qualcuno pensa ma è necessaria una progettualità ad ampio raggio che coinvolga e interessi i residenti».

RIQUALIFICAZIONE - Per la Giunta comunale pedonalizzare una zona non significa solamente chiudere l’accesso alle auto, che in realtà la sera circolano liberamente in via Di Nanni, ma anche riqualificare una zona. «Un’area non è più sicura solo perché c’è una maggiore presenza di forze dell’ordine: a renderla più sicura sono luci, esercizi commerciali, strade e spazi verdi curati, il tutto per far sì che i cittadini abbiano voglia di vivere la zona e dunque siano essi stessi i primi a prendersene cura e a fungere da sentinelle del benessere del quartiere. È questo il motivo per cui stiamo puntando così tanto sui progetti di riqualificazione urbana di AxTO, nei quali crediamo e che continueremo a illustrare in prima persona in tutte le circoscrizioni», ha concluso la sindaca Appendino.