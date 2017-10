Abusa di due bambine con la scusa dei pulcini, condannato un anziano a 4 anni e 8 mesi

TORINO - Un uomo di 83 anni è stato condannato nel Tribunale di Torino per violenza sessuale su minori per fatti che risalgono al 2015. Secondo quanto emerso l’anziano avrebbe abusato di due bambine di 6 e 7 anni, sue vicine di casa, approfittando delle loro visite innocenti in cui lui faceva giocare loro con i propri pulcini e conigli. Un pomeriggio però una delle due ha parlato con la mamma raccontando che l’anziano l’aveva accarezzata nelle parti intime. Confessione avvalorata dalle parole dell’altra bambina che ha rivelato di essere stata toccata anche lei più volte.

QUATTRO ANNI - La denuncia è stata fatta da entrambe le famiglie delle due amichette. A quel punto sono iniziate le indagini con gli psicologi che hanno ascoltato le due bambine e la Procura che ha chiesto il giudizio per l’ottantenne. La sentenza del rito abbreviato è stata una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto tre anni e sette mesi.

APPELLO - L’avvocato dell’anziano condannato ha già annunciato che sarà fatto ricorso perché sarebbero emerse numerose contraddizioni nel racconto fatto dalle due bambine. Il tutto in attesa che tra sessanta giorni arrivino le motivazioni della condanna.