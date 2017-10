Non solo più furti di portiere, i ladri tornano a rubare le ruote delle auto a Collegno

COLLEGNO - Non c’è proprio pace per chi parcheggia in strada. Dopo i casi di Grugliasco e Collegno i ladri sono tornati in azione nuovamente nel comune amministrato da Francesco Casciano. Questa volta però non è sparita alcuna portiera dalle vetture, ma il proprietario di una Renault si è trovato senza le quattro ruote e con due mattoni sotto l’auto. E’ successo in via Antica di Rivoli e nessuno pare abbia notato strani movimenti. Indaga la polizia municipale.