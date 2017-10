Omicidio al mercato del libero scambio, Magliano: «Mai successa una cosa del genere»

TORINO - «Si sospenda immediatamente il mercato di libero scambio». E’ la richiesta del consigliere comunale Silvio Magliano alla luce di quanto avvenuto in via Carcano questa mattina dove un uomo di 52 anni è stato accoltellato mortalmente alle 7.30. «Era ed è una bomba orologeria», dice Magliano, «una bomba che questa mattina è esplosa. Più volte avevo segnalato il rischio di ospitare il libero scambio in una zona come Vanchiglietta e le tensioni sociali pronte a esplodere all'interno del Barattolo».

INTERPELLANZA URGENTE - Il tema è destinato a far discutere. In passato ci sono state moltissime polemiche per quello che era conosciuto come suk e che, con il cambio di amministrazione, è diventato «barattolo» con il cambio di alcune regole. Regole che però, nei fatti, non avrebbero cambiato le cose all’interno del mercato del libero scambio, fino ad arrivare al momento di tensione di questa mattina. «Presenterò oggi stesso richiesta di comunicazioni urgenti alla Sindaca Appendino per chiedere come si intenda, ora, gestire la situazione, nonché per chiedere l'immediata sospensione del mercato del libero scambio, alla luce del dramma di questa mattina e anche in vista delle prossime festività di Ognissanti», aggiunge Magliano, «davvero l'Amministrazione pensa che sia questo il modo di dare aiuto a chi è in condizioni di povertà? Mi auguro che la Giunta capisca la gravità della situazione e che dal prossimo weekend si sosprenda il suk in un'attesa e nell'urgenza di una riflessione quanto mai necessaria. In tanti anni non è mai successa una cosa del genere».