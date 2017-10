Il sindaco ascolta i cittadini, passaggio pedonale protetto al posto dei parcheggi

VENARIA - Cambia la viabilità in via Mascia Quirino a Venaria. Le sollecitazioni e le segnalazione dei residenti hanno sortito l’effetto sperato e così è stato creato un passaggio pedonale protetto da paletti che garantiscano quella sicurezza da sempre richiesta soprattutto da persone con difficoltà motorie. Il tutto a discapito di alcuni posti auto adiacenti a un marciapiede giudicato troppo stretto e quindi pericoloso. «E’ un piccolo passo ulteriore per rendere la città sempre più accessibile a tutti», ha commentato il sindaco di Venaria Roberto Falcone.