Fingono separazione per avere l’assegno sociale, ma vivono in una villa nel torinese

TORINO - La guardia di finanza di Torino ha denunciato una coppia di settantenni, M.L. e B.E., che, inscenando una separazione sono riusciti, per oltre tre anni, a percepire un assegno sociale, destinato a chi non ha alcun reddito familiare, senza averne diritto. In particolare la donna ha dichiarato falsamente di essere separata e di non disporre di alcun reddito proseguendo di fatto il rapporto di coniugio con il marito, tra l’altro titolare di pensione di invalidità civile.

CONTI CORRENTI E VILLA - In realtà la coppia non si era mai separata, ma non solo. I due non vivevano nemmeno in uno stato di povertà, anzi i finanzieri hanno scoperto che intestati a loro ci sono diversi conti correnti, oltre a terreni e a una villa in Val Sangone in cui vivevano nonostante la donna raccontasse di essersi trasferita in una casa fatiscente abbandonata poco distante. Per entrambi è scattata la denuncia per truffa aggravata.