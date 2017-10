Caldo record a Torino, la pioggia non arriva ancora ma scenderà la temperatura a breve

TORINO - La lunga calda estate si sta protraendo più del dovuto. Ad attestarlo sono gli oltre 27 gradi registrati ieri nel centro di Torino alla stazione meteo di Arpa (l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) ai Giardini Reali e una mancanza di pioggia che, secondo previsioni, è destinata a non arrivare neanche nei prossimi giorni. Ma le temperature scenderanno assicurano i meteorologi: l’ondata di caldo proseguirà per le prossime 48 ore e poi, da mercoledì, l’alta pressione comincerà a cedere facendo scendere la temperatura nella norma del mese di ottobre.

CALDO IN PIEMONTE - Non solo a Torino. Anche nel resto della regione i termometri hanno segnato temperature al di sopra della media. Nel cuneese, a Bra, si sono registrati 28.3 gradi, nell’alessandrino, a Sezzadio 26.5. Salendo di quota, alla Capanna Margherita a 4.560 metri sul Monte Rosa, si è passati dal grado di sabato a sotto zero (-2.9) nella giornata di ieri.