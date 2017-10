Omicidio al ‘Suk’, frase shock del consigliere M5S: «Ha funzionato tutto benissimo…»

TORINO - «Ha funzionato tutto benissimo». «Poteva capitare ovunque». E ancora: «Tutto si è risolto per il meglio». Sono queste le frasi pronunciate da Davide Lantermino, consigliere del Movimento 5 Stelle in Circoscrizione 7, pochi minuti dopo l’omicidio di Maurizio Gugliotta, 52enne accoltellato alla gola e ucciso ieri mattina a Barattolo, l’ex Suk di via Cercano. Frasi scioccanti che i presenti al mercato di libero scambio affermano di aver sentito pronunciare a pochi metri da dove si è compiuta la tragedia.

LA POLEMICA - Secondo il consigliere di Circoscrizione infatti, quanto avvenuto ieri in via Carcano avrebbe potuto capitare ovunque. Anzi: «La sicurezza interna ha saputo reagire subito e i soccorsi sono arrivati in tempi rapidi» secondo Lantermino. Il bilancio dice un’altra cosa: un morto e un ferito, salvato dai fendenti dell’omicida solo grazie a un giubbotto pesante. Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati che da tempo denuncia le illegalità di Barattolo, ha chiesto il pugno duro verso il consigliere pentastellato: «Chiedo le dimissioni immediate di Davide Lantermino per le sue dichiarazioni deliranti».

PARLA IL M5S - Il Movimento 5 Stelle ha commentato così la notizia dell'omicidio: «Quanto successo questa mattina in Via Carcano ci sconvolge e ci addolora; un uomo ha perso la vita ed è l’unica cosa a cui riusciamo a pensare. Le becere strumentalizzazioni politiche le lasciamo, come al solito, agli altri partiti che evidentemente non hanno di meglio da fare che pensare di trovare colpe nell’attuale amministrazione che si prende la responsabilità di far funzionare quanto di malfunzionante ha trovato». Nessuna reazione per ora da parte di Marco Giusta, assessore che più di tutti ha voluto portare il mercato di libero scambio in via Carcano. Oggi, la Giunta, sarà chiamata in aula a riferire di quanto accaduto. Il futuro di Barattolo è più che mai appeso a un filo.