Torino, 6 cose da fare martedì 17 ottobre

TORINO – Una settimana che comincia all'insegna della cultura e degli eventi che ci arricchiranno di nuovi saperi. Dal cinema, al teatro, passando per la musica e la fotografia. Ecco i nostri consigli.

Cinema horror

TOHorror Film Fest – Festival internazionale di cinema e cultura del fantastico ritorna anche quest’anno tra due sale torinesi vicine: il Cinema Greenwich di Via Po, 30 per il concorso lungometraggi, concorso serie web e per gli eventi, e il Cineclub Blah Blah di Via Po, 21 per i fuori concorso, il concorso cortometraggi, concorso animazioni e gli incontri. Il festival compie diciassette anni e festeggia ampliando il proprio raggio d'azione: cinque concorsi ufficiali con opere provenienti dai quattro angoli del pianeta (Spagna, Germania, Stati Uniti, Turkmenistan, Argentina e Hong Kong), numerose anteprime. Fin dall'antichità il numero 17 è associato alla sfortuna, e proprio alla superstizione è dedicata la diciassettesima edizione del Festival. Mancare porta sfortuna. Per informazioni: www.tohorrorfilmfest.it.

Festival musicali prestigiosi

Martedi 17 ottobre alle 17 appuntamento di grande prestigio e livello artistico presso la Villa Tesoriera di Torino della XV edizione del «Festival Luoghi Immaginari» con il Quartetto Roma Classica, con un programma che spazierà dal classico al novencento dal titolo «Quattro cartoline in sedici corde dal classicismo al novecento storico, si tratta infatti di uno dei quartetti d’archi più prestigiosi della nostra tradizione italiana che oltre a una trentennale attività artistica può vantare un curriculum davvero di prestigio internazionale essendosi esibito a Zagabria, Pola e Fiume per l'Istituto di Cultura di Zagabria (2011), per l'Agimus a Mola di Bari (2011), per il Circolo del Ministero Affari Esteri (2011), per i concerti Paradisi a Torino (2013- 2015), per l'Associazione Musicale Coretto di Bari presso la Sala delle Muse (2014), per il Festival di Gubbio (2013), per i Concerti del Sabato a Popoli (2016), per i Concerti al Gianicolo (2017), presso la Basilica di Sant'Agnese in Agone a Roma (2017). Il concerto si svolgerà presso la cornice suggestiva e affascinante, come quella della Villa Tesoriera – dove il festival è ospite da molti anni- dove saranno protagonisti Santi Interdonato al violino primo, Patrizia De Carlo al violino secondo, Umberto Vassallo alla viola e Valentino Ferraro al violoncello, accanto a brani di Luigi Boccherini con il Quartetto in re Maggiore op. n.7 e Franz Joseph Haydn - Quartetto in Re minore op. 76 n. 2, «delle Quinte» potremo ascoltare una suggestiva e toccante pagina come l’Adagio dal Quartetto in Re Maggiore op. 11 di Samuel Barber.

Cinema e animali

Il 17 ottobre alle 21 appuntamento al Cinema Massimo per una serata speciale dedicata ai cani in occasione della mostra «Bestiale! Animal Film Stars». Ospite d'eccezione Randy Haberkamp. Cani e padroni potranno assistere alla proiezione della copia restaurata da The Library of Congress di Washington di «Clash of the wolves» di Noel Mason Smith con l'accompagnamento musicale al pianoforte del Maestro Stefano Maccagno. La proiezione sarà preceduta da una presentazione sui cani star nel cinema hollywoodiano a cura di Randy Haberkamp, Managing Director di The Academy, ospite d’onore della serata. Ecco la trama del film: Lobo (Rin Tin Tin), mezzo cane e mezzo lupo, è il leader di un branco di lupi su cui è stata messa una taglia. Ma il cane diventa amico di David Weston, dopo che questi gli cura una zampa, e lo aiuta contro il rivale Borax. Il finale è lieto e segna l’inizio della convivenza tra Lobo, Dave e la fidanzata May. Settimo della fortunatissima serie di film con il cane Rin Tin Tin. La Sala è attrezzata per ospitare un numero massimo di 40 cani. Dress code: guinzaglio, pettorina, collarino con strass o papillon e museruola a portata di mano. A disposizione degli ospiti Pet Prelibatezze offerte da Monge. Naturalmene si può parteciapare alla serata con o senza un cane.

La conferenza

Al Circolo dei Lettori alle 21, l’esperto di comunicazione Francesco Nicodemo smaschera le distorsioni dei social network, che agiscono sulla percezione della realtà, nella convinzione che la risposta più decisa deve arrivare dalla politica, facendo sentire ciascuno protagonista di un progetto comune. Con Anna Masera,direttrice Master in giornalismo Università di Torino e Lorenzo Pregliasco, direttore YouTrend. In collaborazione con YouTrend e Dipartimento di Management – Università di Torino. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per prenotare è necessario essere in possesso della Carta Plus. Se non si fosse in possesso di Carta Plus, è consigliato arrivare con anticipo. Per informazioni: info@circololettori.it, 011 4326827.

Fotografia

Il 17 ottobre dalle 18 in Piazza Saluzzo, partiranno il contest e la mostra fotografica itinerante «My Vision» che prendono ispirazione dal filone della Street photography. Fotografi amatoriali e professionisti sono invitati a raccontare la propria visione del concetto di «Urbano_ uno scorcio, un Oltre all'opportunità di esporre all'interno delle 25 location dell'evento, ossia i locali e i negozi di San Salvario che hanno sottoscritto l'iniziativa, sono previsti ben 3 premi sanciti da una votazione popolare. Per incentivare le votazioni da parte del pubblico, che avverranno all'interno di ogni location, è stato stabilito anche un premio per il pubblico: soltanto coloro che avranno votato le foto esposte in almeno 5 location/locali potranno essere sorteggiati e dunque premiati.

Teatro

Al Teatro Espace (Via Mantova, 38), lo spettacolo «Fermati! Una storia d'amore». Regia di Ulla Alasjarvi e Beppe Bergamasco, con Ulla Alasjarvi, Carla Bergero, Rudi Basile, Elena Vigiano, Silvia Scalpello. Lo spettacolo invita gli spettatori già dal foyer a partecipare ad un evento che stimola a vivere sensazioni, intuizioni, emozioni, visioni. Attraverso un approccio sensoriale, ambientale, musicale e di parola che evoca, viene raccontata, o meglio «vissuta» una storia d’amore tra due persone fragili e spaventate dall'abbandonarsi a questo sentimento. Un «Amore cieco», come racconta il mito greco, accompagnato dalla Follia. Ma la realtà ogni tanto supera la fantasia. Gli spettatori sono inseriti in questo mondo creato intorno a loro nel buio e ricevono gli stimoli per condividere i momenti culmine e le emozioni di una storia d’amore.