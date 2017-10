Le scarpe della Mole, il «Calzolaio D'oro» omaggia Torino con delle calzature uniche

TORINO - Calzature uniche, realizzate con rubini, diamanti e smeraldi e ispirate alla città della Mole. Antonio Vietri, il Calzolaio d’Oro, in occasione della settimana di appuntamenti Torino Design Of The City ha deciso di omaggiare la città a modo suo: con delle scarpe davvero uniche.

SCARPE - I tre modelli irriproducibili, ideati e creati da Vietri appositamente per l'occasione, presentano gà a un primo sguardo un fortissimo richiamo al capoluogo torinese. Un tacco a forma di Mole Antonelliana: questa la peculiarità della prima delle tre calzature proposte. «Realizzare il tacco e renderlo stabile per una camminata comoda non è stato facile» ha commentato Vietri. Il risultato è il frutto dell’unione del lavoro del Calzolaio d’Oro e di uno studio piemontese che sviluppa tecnologia 3D. I due modelli successivi, entrambi di colore nero, presentano, il primo, una bellissima Mole Antonelliana in argento sul collo, l’altro un «collier da piede».

CALZOLAIO - Per realizzare questi pezzi unici e inimitabili Antonio Vietri ha collaborato con un orafo piemontese, che ha creato i gioielli: il tennis che accarezza il collo del piede è di 6 carati, in diamanti bianchi. Il prezzo? 50.000 euro. «Questo è il mio omaggio alla città di Torino, per le opportunità e il supporto che mi sta dando», ha dichiarato Antonio Vietri, «Ho intenzione di portare queste calzature ad Abu Dhabi e renderle protagoniste di una mostra in programma a giugno 2018, in collaborazione con le istituzioni Italiane negli Emirati Arabi Uniti. Sarà l’occasione per mostrare al mondo l’eccellenza dell’imprenditoria e dell’artigianato piemontese e italiano».