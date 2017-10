Beve Tamango e crolla a terra: corsa in ospedale per salvare ragazzo di 16 anni

TORINO - Un sorso di troppo, il crollo a terra e la corsa disperata in ambulanza, verso l’ospedale. Notte di paura per un ragazzo di 16 anni di Carmagnola che, dopo aver bevuto il cocktail «Tamango» insieme ai suoi amici, si è sentito male. Il giovane, in compagnia di tre ragazzi, è stato portato all’ospedale Santa Croce di Moncalieri dove i medici lo hanno sottoposto a una terapia per facilitare l’espulsione dell’alcol che gli aveva fatto perdere i sensi, provocandogli un malessere generale.

INDAGINI IN CORSO - L’ambulanza è intervenuta in via Fratelli Calandra, a due passi dal locale Les Arcades, dove viene preparato e servito il Tamango. Una volta stabilizzate le condizioni del giovane, i medici hanno contattato i carabinieri della Stazione di Moncalieri. I militari, giunti sul posto, hanno verificato la versione dei fatti: gli amici hanno confermato di aver assunto Tamango, il cocktail «allucinogeno» famoso anche oltre i confini. Resta quindi da stabilire dove i giovani abbiano consumato il drink, una pratica proibita essendo i ragazzi minorenni, e se sia stato solo il Tamango la causa del malore. Intanto, un campione di sangue prelevato dal ragazzo è stato inviato al laboratorio antidoping dell’ospedale San Luigi di Orbassano per ulteriori esami tossicologici che stabiliranno il reale valore d’alcol presente nel sangue. Il 16enne, passata la paura, è stato dimesso ed è tornato a casa dopo una notte di terapie.