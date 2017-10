Assemblee dei lavoratori Amiat, a rischio la raccolta rifiuti in città per quattro giorni

TORINO - Nei giorni del 17, 18, 20 e 23 ottobre potranno verificarsi alcuni disservizi nell’ambito della raccolta rifiuti, sia quella stradale che domiciliare. Le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno infatti indetto una serie di assemblee, articolate in turni di lavoro e sedi operative differenti, aventi come ordine del giorno le elezioni RSU/RLSSA che coinvolgono i lavoratori Amiat.

DISSERVIZI - In particolare, informano i sindacati, potranno verificarsi problemi di raccolta rifiuti nella fascia oraria 10.15-15.30 visto che non sarà garantita l’apertura dei centri di raccolta di via Arbe 12 e via Gorini 20/A nella giornata di mercoledì 18 ottobre, via Germagnano 48/A, via Salgari 21/A e via Ravina 19/A nella giornata di venerdì 20 ottobre, via Zini 139 e corso Moncalieri 420/A lunedì 23 ottobre.