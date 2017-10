Incidente a Grugliasco, 40 quintali di grano addosso: imprenditore grave al Cto

GRUGLIASCO - Un uomo di 58 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino dopo che questa mattina, intorno alle ore 11, è stato investito da circa 40 quintali di grano e ha battuto la testa contro il suo trattore fermo alle sue spalle. E’ successo a Grugliasco in via del Molino all’interno di un’azienda agricola. A raccontare cosa è successo è stata la moglie, secondo cui per una fatalità si sarebbe rotto un gancio che teneva unito il grano mentre era intento a riempire dei secchielli. Questo è così caduto addosso al titolare della ditta senza che potesse fare nulla per fermarlo.

SOCCORSO DAL VICINO - La vittima è stata soccorsa dal vicino che, sempre in contatto con il 118 e seguendo le loro istruzioni, ha praticato un massaggio cardiaco e prestato soccorso fino all’arrivo dei sanitari. Il cinquantottenne è stato trasportato al Cto in elisoccorso dove si trova tuttora con una grave ferita alla testa. Nell’azienda agricola sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To 3.