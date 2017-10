Autografi e selfie con Andrea Belotti: il Gallo incontra i fan granata giovedì 19 ottobre

TORINO - A causa di un infortunio dovrà stare lontano dal rettangolo verde ancora per un po’, ma ciononostante l’attaccante del Torino Andrea Belotti non mancherà a un appuntamento che lo vedrà firmare autografi e fare selfie con i tifosi granata. Giovedì prossimo, il 19 ottobre, il Gallo sarà ospite al negozio Cisalfa Sport subito all’esterno del centro commerciale Shopville Le Gru in via Crea a Grugliasco. L’appuntamento è per le ore 18, orario in cui sarà svelata la nuova collezione Adidas Football Pyro Storm.