Corso Grosseto, la viabilità cambia ancora. Parla Appendino: «Ci scusiamo per i disagi»

TORINO - Ancora novità per la viabilità in corso Grosseto e per i residenti o i torinesi che sono soliti transitare da quelle parti, non si tratta di certo di una buona notizia: a partire da domani, mercoledì 18 ottobre, e fino a lunedì 23 ottobre, Iren Spa effettuerà alcuni interventi sull’impianto semaforico di corso Grosseto angolo via Roccavione-via Fea, pertanto il semaforo verrà spento. Questo comporterà il divieto di attraversamento del corso da parte di pedoni e automobili per tutto il periodo indicato. Chi arriverà in auto da via Fea, che è strada a senso unico come via Roccavione, potrà comunque svoltare a destra nel controviale e attraversare il corso in via Casteldelfino. Nessun impedimento al passaggio è previsto per chi percorre corso Grosseto.

APPENDINO SI SCUSA - L’intervento permetterà di adeguare il semaforo alle future fasi del cantiere della linea ferroviaria Torino-Ceres ma, quantomeno nell’immediato, andrà a creare ulteriori disagi in una zona particolarmente martoriata in quest’ultimo periodo. Una situazione delicata, destinata a rimanere tale anche nel futuro prossimo. Lo sa bene Chiara Appendino che, tramite il suo profilo Facebook, ha voluto rivolgere un messaggio ai cittadini: «Mi capita spesso di passare in corso Grosseto e la situazione di disagio che moltissimi cittadini ogni giorno si trovano a vivere è evidente. Come detto, capiamo le difficoltà e ci scusiamo con tutti i cittadini per il disagio».

PARLA LAPIETRA - La sindaca inoltre, ha fatto il punto della situazione divulgando una nota dell’assessore ai Trasporti del Comune di Torino, Maria Lapietra: «Regione Piemonte tramite la sua società appaltante Scr ha consegnato all'impresa Itinera il cantiere per la realizzazione della nuova ferrovia Torino-Ceres sotto corso Grosseto. Si tratta di un'opera voluta e gestita dalla Regione Piemonte. Il Comune di Torino è consapevole del forte impatto che il cantiere porterà sul territorio e anche sugli spostamenti dei pendolari dalle valli di Lanzo e quindi si impegnerà nei prossimi anni a collaborare con Regione al fine di contenere al minimo gli impatti negativi del cantiere sulla Città, non essendo stato possibile ripensare completamente l'opera, il cui iter era avviato già da molti anni. Per incentivare l'utilizzo del treno anziché dell'auto è stato istituito il collegamento rapido Dora Express che connette la Stazione Dora con Porta Susa. Inoltre è stato raggiunto un risultato importante ottenendo l'assenso dell'impresa a integrare l'opera con il completamento di corso Venezia, che permetterà di collegare la superstrada di Caselle con Corso Principe Oddone e diminuire di conseguenza a regime il traffico su Largo Grosseto».