Giardino Lamarmora, attenzioni e cure straordinarie per gli alberi di via Cernaia

TORINO - In questo periodo l’amministrazione che si occupa del Verde Pubblico sta prestando particolare attenzione agli alberi secolari del giardino Lamarmora di via Cernaia, quelli presenti nell’area verde nata oltre 150 anni fa a opera del paesaggista francese Jean-Pierre Barillet-Dechamps. Giovedì e venerdì scorso sono stati effettuati controlli a tappeto con il sistema VTA (Visual Tree Assessment), una tecnica usata in tutto il mondo, che permette di indagare lo stato di salute dell’albero con riferimento alla sua stabilità, sui 47 alberi. Ma non è ancora finita. Nei prossimi giorni questi alberi saranno oggetto di cure e attenzioni particolari, a partire dal controllo dello stato del legno e della stabilità in generale, avvenuta con avanzati approfondimenti strumentali (tomografia, per escludere la presenza di cavità interne, prove di resistenza del legno, prove di trazione), fino a interventi riguardanti il suolo, atti a garantire alle radici l’apporto dei nutritivi necessari. Il tutto è reso possibile dalla sponsorizzazione e dai fondi straordinari dell’azienda Gebrüder Thonet Vienna, che si è presa cura del patrimonio arboreo del Lamarmora per il triennio 2016-2018.