Torino, gli eventi da non perdere mercoledì 18 ottobre

TORINO – Tutti pronti perla Champions League ma anche per una serata tranquilla in compagnia di musica, teatro o della moda. Ecco i nostri consigli per non perdersi il meglio.

Calcio

Sfida casalinga di Champions League, in programma all’Allianz Stadium per il 18 ottobre alle 20.45 contro lo Sporting Lisbona (arbitrata dal britannico Michael Oliver). Durante il giorno della partita, lo Juventus Museum sarà visitabile dalle 10.30 alle 20, mentre il tour dello stadio si potrà effettuare dalle 13 alle 16 (con partenze ogni 15 minuti), in modo da cominciare a entrare nel clima della sfida. Per informazioni: www.juventus.com.

Musica classica

Uno straordinario cartellone per l'Unione Musicale di Torino che torna con la grande musica dal 18 ottobre. La programmazione attraversa epoche e generi all'insegna della qualità, la musica da camera al suo meglio: una programmazione ricchissima con decine di artisti e gruppi musicali, repertori variegati dagli autori più classici alle rarità, i nomi più amati del concertismo internazionale e giovani talenti da valorizzare. Il 18 ottobre Daniil Trifonov pianoforte, musiche di Mompou, Rachmaninov, Chopin. Per informazioni su sedi e orari: 011 5669811, www.unionemusicale.it, biglietteria@unionemusicale.it.

Teatro segreto

La Compagnia Kataplixi Teatro presenta «Nostro assurdo quotidiano». Una serata di letture-spettacolo dal carattere ironico con tema le piccole e grandi assurdità di questa vita. Perché a volte, riderci su, è la cosa migliore. Con Francesco Gargiulo e Anna Montalenti. Alle 20.30 letture accompagnate da un po' di vino e un po' di snack in Via Ferrante Aporti, 11 Torino (zona Gran Madre). E' necessaria la conferma della presenza. Ingresso gratuito, uscita a offerta libera. Per informazioni: www.kataplixiteatro.com/teatro-segreto.

Musica live

Al POP (ex Lavanderie Ramone), alle 22, il live di Sergio Beercock. Reduce da una serie di concerti a Torino e dintorni, il cantautore ha deciso di condividere con Dewrec un mercoledì sera, prima di rimettersi in viaggio. Sergio Beercock: nato a Kingston upon Hull in Inghilterra nel 1990 da madre siciliana e padre inglese, è un artista poliedrico che, nonostante la giovane età, si muove con disinvoltura tra musica e teatro. «Wollow» è il suo debutto discografico, al culmine di un periodo intenso che lo ha visto impegnato prima in tour teatrali con spettacoli molto apprezzati da pubblico e critica, e poi in una full-immersion artistica che lo ha portato a concepire questo primo album. Fra i suoi lavori teatrali: «Ciarlatani di Sileno» (IT, 2012), «La Trappola» (IT, 2013), «Allegoria» (IT, 2015), «Adagio - carneficina in un unico atto» (IT, 2016).

Jazz d'oltre oceano

Una serata speciale al Jazz Club Torino, con un'ospite d'eccezione in esclusiva direttamente dall'Australia, Hetty. Dicono di Lei: «Hetty è in assoluto una delle migliori voci dello swing sulla scena attuale...» Will Friedwald (critico jazz e autore Usa), «Una cantante carismatica e dotata di eccellente tecnica che, col suo sublime timbro vocale, ricorda le voci di Peggy Lee, June Christy e Julie London» Chris May (critico jazz All About Jazz Magazine, Usa). Costantemente paragonata ad una giovane Peggy Lee, a Doris Day e alle più moderne voci di Stacey Kent e Silje Nergard, Hetty è spesso lodata dai musicisti e dal pubblico della scena jazz per ciò che «non fa» quando si esibisce. Formatasi in origine con stile classico, Hetty cresce con l’influenza del grande repertorio americano jazz, sviluppando così la sua particolare dizione, la sua chiarezza e il suo fraseggio creativo. Il famoso musicista australiano James Morrison ha dichiarato che Hetty è una delle sue cantanti preferite di sempre; ha deliziato il pubblico in diversi eventi, dalla Nuova Zelanda a New York, ha pubblicato sette fantastici album, ha cantato per tutta la scena swing in Europa, Asia, Nord America e Australia, e recentemente ha ottenuto il ruolo di vocalist nella famiglia di ABC Jazz / Universal Music. Inoltre si è esibita nei principali festival Jazz in Francia, Svizzera, Nuova Zelanda, Australia e Giappone. Ad accompagnarla i fantastici «Sugarpie». Cosa sarebbe successo se Aretha Franklin, Diana Ross o Prince fossero vissuti nella Swing Era? Come li avrebbe interpretati Django Reinhardt? Avrebbero mai potuto i Beatles esibirsi con l'orchestra di Duke Ellington? E i Queen, cosa c'entrano col Manouche? I Candymen ve lo spiegheranno con la loro musica sul palco. Il quartetto (sotto contratto con la prestigiosa etichetta Irma Records) è attualmente composto da Jacopo Delfini (chitarra gipsy e armonie vocali), Renato Podestà (chitarra, banjo e armonie vocali),Roberto Lupo (batteria) e Claudio Ottaviano (contrabbasso). Reduci da un interminabile tour mondiale, questi 4 ragazzi ci trasporteranno in un viaggio magico nel sound Gypsy e Swing dei favolosi anni '40. da Django a Duke e tanti altri. Informazioni e prenotazioni: www.jazzclub.torino.it, lasciando un messaggio allo 011 882939.

Moda d'epoca

Il Museo Di Arti Decorative Accorsi – Ometto ospita, nelle sale dell’omonimo museo, una serie di abiti provenienti dalla Collezione Roberto Devalle e risalenti al periodo 1895-1925. L’esposizione, curata da Silvia Mira, storica della moda, conduce il visitatore all’interno di un mondo che, per essere capito appieno, va decodificato: gli abiti rappresentano una sorta di linguaggio non scritto, che rimanda a realtà sociali e politiche specifiche, che parla di differenze e di uguaglianze, di appartenenze e di esclusioni. Gli abiti sono parole che continuano a raccontare, anche dopo molti anni, il contesto, all’interno del quale e per il quale, sono stati concepiti. In questo modo, il percorso museale si trasforma nella perfetta scenografia per ambientare capi significativi, alcuni firmati da note Maison torinesi, come Sacerdote o De Gasperi e Rosa, altri da sartorie sconosciute, ma tutti in grado di trasportare i visitatori in una realtà e in una ritualità lontana e, ormai, dimenticata.

Per informazioni: www.fondazioneaccorsi-ometto.it.