Anziano tenta il suicidio gettandosi dal ponte Umberto I, salvato appena in tempo 

TORINO - Erano circa le 23.30 di ieri sera, lunedì 16 ottobre, quando un anziano signore, classe 1931, è salito sul cornicione del ponte Umberto I e si è buttato nel vuoto. Non sono ancora accertate le ragioni che abbiano spinto l'uomo a compiere l'insano gesto. Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine che hanno permesso che non si verificasse il peggio.

ANZIANO - Un passante, notando l'ottantunenne in difficoltà sulla riva del fiume, ha attirato l'attenzione di una volante del Commissariato Centro che si è immediatamente attivata per soccorrerlo. Gli agenti si sono calati sull'argine del fiume per recupere l'uomo sfinito tra le sterpaglie. L'anziano, trovato in condizioni di ipotermia e fisicamente stremato, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di Torino.