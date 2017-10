Svaligia le auto nei parcheggi sotterranei della città: arrestato topo d'auto seriale

TORINO - La tecnica era sempre la stessa: nascondeva un martello frangivetro rosso della GTT nella rampa di un supermercato vicino casa, la mattina si alzava, si armava e andava a " lavorare». Una volta scelta l’auto da saccheggiare, con il frangivetro spaccava il finestrino anteriore, si introduceva all’interno dell’abitacolo e rapidamente controllava vani portaoggetti, cruscotto e tasche dei sedili. Pochi giorni fa il quarantenne è stato arrestato in flagranza di reato, subito dopo aver svaligiato un auto in corso Re Umberto. Oltre all’immancabile martelletto, aveva con sé un carica batterie per satellitare.

FURTO - Quello che colpisce dai video delle telecamere di sorveglianza è la disinvoltura con cui l'uomo operava, quasi fosse la normalità. I colpi avvenivano in pieno giorno all'interno di diversi parcheggi sotterranei della città ( «Castello», «Bodoni» ed «Emanuele Filiberto»). Il topo d'auto seriale, quarant'anni e di origine torinese, vagava alla ricerca di una borsa, un telefono, occhiali da sole, navigatorI satellitari, anche solo di un ombrello lasciato all’interno delle auto in sosta e, una volta terminata la «razzia», si recava subito nella zona di piazza della Repubblica a cercare di vendere il tutto. Oltre 20 i casi che gli verranno contestati: i poliziotti hanno raccolto già decine di denunce e scaricato ore di immagini dagli impianti di videosorveglianza dei parcheggi sotterranei. A colpire era sempre lui: abbigliamento sportivo, fisico palestrato e gli inconfondibili tatuaggi sulla spalla destra.

PRECEDENTI - L’uomo era già stato arrestato sette anni prima per la stessa tipologia di reato. Il professionista del furto è risultato essere ancora agli arresti domiciliari, con permesso per uscire e recarsi al SERT tre volte a settimana per qualche ora. Fino alla metà di agosto, la misura degli arresti domiciliari era associata a un braccialetto di controllo elettronico, poi, vista la buona condotta, quest’ultimo era stato revocato. I furti sono ricominciati proprio in quel periodo e proprio nei giorni di permesso.