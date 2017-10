Carabinieri scoprono laboratorio per «sguainare» cavi di rame: 2 denunce

RIVA DI CHIERI - Ieri mattina, ad Andezeno, Regione «Faiteria», all’interno di una proprieta’ agricola recintata, i carabinieri della Stazione di Riva presso Chieri, in collaborazione con i colleghi del nucleo radiomobile di Chieri, hanno denunciato per ricettazione un bosniaco di 39 anni, abitante a Chieri, e un italiano di 79 anni, residente ad Andezeno.

IL CONTROLLO - I militari, nel corso di servizi preventivi finalizzati a contrastare i furti, hanno denunciato la coppia. All’interno del terreno del 79enne italiano, i militari hanno trovato il bosniaco con diversi sacchi contenenti cavi elettrici che risultavano appunto «sguainati», ovvero privi dei filamenti in rame. È ancora da chiarire la posizione del proprietario del terreno, anche lui è stato denunciato per ricettazione. I carabinieri hanno sequestrato circa 20 quintali di rame, per un valore complessivo di circa 14.000 euro, riconducibile a un furto avvenuto nei giorni scorsi a Riva presso Chieri in un deposito di materiale ferroso.