Ventiquattro ore di fuoco in zona San Paolo: 2 arresti, 4 denunce e droga sequestrata

TORINO - I fatti avvenuti nelle ultime settimane, oltre alla conferma dell’installazione della telecamera di sicurezza sul tratto pedonale di via Di Nanni, ha fatto aumentare i controlli della polizia e dei carabinieri in zona. Proprio i militari dell’Arma, della Compagnia di Mirafiori, nelle ultime 24 ore hanno effettuato due arresti, uno per spaccio di droga e uno per furto, quattro denunce a piede libero per spaccio, otto persone segnalate alla Prefettura come consumatori di droga e diverse dosi di crack, eroina e cocaina sequestrate.

I CONTROLLI - I carabinieri sono intervenuti nella zona tra corso Peschiera, via Monginevro, corso Racconigi, corso Vittorio Emanuele II e corso Ferrucci facendo controlli con pattuglie a piedi nel quartiere, soprattutto nel mercato rionale di corso Racconigi, più controlli notturni e di giorno, e una stazione mobile parcheggiata nell’area pedonale di via Di Nanni, per assistere i cittadini.